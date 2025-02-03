Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:24, 3 февраля 2025Бывший СССР

Депутат Рады высказался о намерении Трампа заставить Зеленского провести выборы

Депутат Рады Дубинский: Трамп заставит Зеленского провести выборы на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент США Дональд Трамп заставит украинского лидера Владимира Зеленского провести выборы, чтобы он не принимал участие в обсуждении урегулирования конфликта, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«По-моему, даже ослу ясно, что если у Трампа говорят о необходимости выборов в Украине, то не для того, чтобы президентом остался Зеленский», — заявил он.

Депутат считает, что проведение выборов занимает важное место в риторике американского лидера и его спецпосланника по Украине Кита Келлога. По его словам, это говорит о том, что Соединенные Штаты не позволят Зеленскому переизбраться и оставаться у власти. «Более того, Зеленскому четко дали понять, что цепляться за власть через войну больше не надо. Надо уходить, предатель и вредитель», — написал он.

Ранее Дубинский сравнил президента Украины с загнанной в угол крысой. Он сказал об этом в контексте заявления Зеленского о том, что судьбу Украины решают без нее. По его словам, виной всему подписанный украинским лидером указ о запрете переговоров, а также сам Зеленский.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД назвали ответственных за удар по школе-интернату в Судже

      Главу Гагаузии впустили в Молдавию после досмотра

      Депутат Рады высказался о намерении Трампа заставить Зеленского провести выборы

      Трамп отправил чиновников USAID в отпуск из-за конфликта с ведомством Маска

      Пойманная голой в машине со школьником учительница избежала тюрьмы

      Названы повышающие риск раннего слабоумия факторы

      В Ленобласти возбудили дело после ДТП с автобусом

      Президент Панамы заявил о прекращении сотрудничества с Китаем по одному меморандуму

      Германия заявила о готовности ЕС ввести ответные пошлины против США

      Несколько взрывов произошли в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше