В Раде сравнили Зеленского с крысой

Нардеп Дубинский сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой

Народный депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сравнил президента Украины Владимира Зеленского с загнанной в угол крысой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вместо того чтобы признать ошибки и попытаться вернуть себе субъектность, Зеленский бросается на союзников как загнанная в угол крыса», — написал парламентарий. Дубинский сказал об этом в контексте заявления Зеленского о том, что судьбу Украины решают без нее.

По его словам, виной всему подписанный Зеленским указ о запрете переговоров, а также сам Зеленский.

Ранее Зеленский говорил, что переговоры США и России без участия Киева могут быть очень опасны. «У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас — это опасно для всех», — сказал он.