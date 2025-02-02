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17:04, 2 февраля 2025Бывший СССР

В Раде сравнили Зеленского с крысой

Нардеп Дубинский сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Народный депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский сравнил президента Украины Владимира Зеленского с загнанной в угол крысой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вместо того чтобы признать ошибки и попытаться вернуть себе субъектность, Зеленский бросается на союзников как загнанная в угол крыса», — написал парламентарий. Дубинский сказал об этом в контексте заявления Зеленского о том, что судьбу Украины решают без нее.

По его словам, виной всему подписанный Зеленским указ о запрете переговоров, а также сам Зеленский.

Ранее Зеленский говорил, что переговоры США и России без участия Киева могут быть очень опасны. «У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас — это опасно для всех», — сказал он.

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