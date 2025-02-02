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10:15, 2 февраля 2025Мир

Зеленский назвал опасными переговоры США и России без участия Украины

AP: Зеленский заявил, что переговоры США и РФ без участия Украины опасны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Мирные переговоры США и России без участия украинской стороны могут быть очень опасны. Об этом в интервью агентству Associated Press (AP) сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас — это опасно для всех», — заявил глава государства.

Зеленский отметил, что его офис уже находится в контакте с администрацией президента США Дональда Трампа, но все обсуждения проходят на «общем уровне». По его словам, более подробных соглашений можно будет достичь в ходе личных встреч.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что прекращение огня станет для Киева катастрофой, потому что позволит России восстановить силы и возобновить конфликт.

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