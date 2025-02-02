Зеленский назвал опасными переговоры США и России без участия Украины

AP: Зеленский заявил, что переговоры США и РФ без участия Украины опасны

Мирные переговоры США и России без участия украинской стороны могут быть очень опасны. Об этом в интервью агентству Associated Press (AP) сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас — это опасно для всех», — заявил глава государства.

Зеленский отметил, что его офис уже находится в контакте с администрацией президента США Дональда Трампа, но все обсуждения проходят на «общем уровне». По его словам, более подробных соглашений можно будет достичь в ходе личных встреч.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что прекращение огня станет для Киева катастрофой, потому что позволит России восстановить силы и возобновить конфликт.