ВСУ испугались катастрофы в случае прекращения огня

CNN: В ВСУ заявили, что прекращение огня позволит России перегруппироваться

Прекращение огня станет для Украины катастрофой, потому что позволит России восстановить силы и возобновить конфликт. С таким заявлением выступил командир батальона 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Саблин, его цитирует американский телеканал CNN.

«Если сейчас будет прекращение огня, нам станет только хуже. Потому что враг восстановится, сформирует новые военные подразделения, перегруппируется и снова нападет», — сказал военный.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведет очень серьезное обсуждение с Москвой о завершении украинского конфликта.