«Очень серьезные обсуждения». Трамп рассказал о переговорах с Россией по Украине

Трамп заявил, что он очень серьезно обсуждает с РФ конец СВО на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет очень серьезное обсуждение с Россией о завершении конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп обещал поговорить с Путиным

Журналисты задали Трампу вопрос, идет ли диалог Вашингтона и Москвы по завершению конфликта на Украине. «Мы ведем очень серьезные обсуждения… с Россией, да», — сказал он.

При этом американский лидер заверил, что будет говорить об этом вопросе с российским коллегой Владимиром Путиным. Он допустил, что политикам удастся сделать «что-то существенное».

Трамп знает, где надавить, где не давить, но что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так, на самом деле, и создается рычаг. Он отлично заключает сделки Кит Келлог спецпосланник Трампа

Специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что президент даст Москве и Киеву рычаги для переговоров по урегулированию конфликта. Келлог добавил, что у США есть надежный план для переговоров по Украине.

22 января Трамп поручил Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Американский президент, по данным источников The Wall Street Journal, намерен лично контролировать переговоры.

По мнению спецпосланника, добиться прекращения огня и постоянного мира на Украине возможно в течение месяцев, а не лет. Он подчеркнул, что прекращение огня будет выгодно всему миру. Келлогг добавил, что урегулирование кризиса входит национальные интересы США.

В России подтвердили готовность к переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине. Он назвал условия для диалога и уточнил, что он должен основываться на реалиях, складывающихся на данный момент на фронте.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также подтверждал готовность президента к контакту с Трампом. Он ранее выражал намерение провести встречу с российским лидером по вопросу украинского конфликта немедленно.

Путин также заявлял, что отменить указ, запрещающий переговоры Украины с Россией, может представитель Верховной Рады. По его словам, если Киев захочет отменить указ, то украинские власти найдут юридический способ.

Переговоры можно вести с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать Владимир Путин президент России

Российский лидер указал, что глава Украины Владимир Зеленский был «легитимным президентом». Однако сейчас он не может отменить документ, «потому что он нелегитимный».

Зеленский призвал приближать мир силой

Украинский лидер ответил на слова Путина о вариантах ведения мирных переговоров. Он отверг эти предложения и призвал давить на Россию.

При этом Зеленский заявил, что не запрещал себе переговоры с Россией. По его словам, было много процессов переговоров, а также много теневых политических коридоров, однако он остановил этот процесс.

НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да. Это не большой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое Владимир Зеленский президент Украины

Для диалога с Россией Зеленский призвал НАТО предоставить Киеву гарантии безопасности, а также оружие. Он признался, что предлагал Трампу продать Киеву оружие за счет российских активов.

В 2022 году глава Украины отказался вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. При этом политик подчеркнул, что готов разговаривать с другим российским лидером.