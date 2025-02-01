В США рассказали о переговорах с Россией по Украине

Трамп заявил о серьезных переговорах с РФ по завершению конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с Россией о завершении конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп провел брифинг для журналистов в Белом доме, где ему задали вопрос о диалоге Вашингтона и Москвы по завершению конфликта на Украине. «Мы ведем очень серьезные обсуждения… с Россией, да», — ответил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с Путиным. Если Трамп сможет гарантировать Украине безопасность, то Киев пойдет по пути дипломатии, подчеркнул он. Как отметил украинский лидер, он понимает, что без Москвы невозможно дипломатически урегулировать конфликт.

До президентских выборов Трамп не раз href="https://lenta.ru/news/2024/11/15/tramp-poobeschal-userdno-rabotat-nad-uregulirovaniem-ukrainskogo-konflikta/" target="_blank">заявлял, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» в случае своей победы.