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13:11, 23 января 2025Бывший СССР

Зеленский допустил переговоры с Путиным

Зеленский допустил переговоры с президентом России Путиным
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

Украинский политик подчеркнул, что для Киева очень важен вопрос гарантий безопасности. «Зеленский указал, что хочет получить эти обязательства от [президента США Дональда] Трампа, прежде чем напрямую взаимодействовать с Путиным», — приводит его слова Bloomberg.

Если Трамп сможет гарантировать Украине безопасность, то Киев пойдет по пути дипломатии, подчеркнул Зеленский. Как отметил политик, он понимает, что без Москвы невозможно дипломатически урегулировать конфликт.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не желает завершения Западом украинского конфликта за его спиной. Политик также вспомнил, что до этого при обсуждении переговоров США и Европа допускали такое развитие событий.

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