Планы Трампа по урегулированию конфликта на Украине раскрыли

Рубио: Трамп настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, американский лидер убежден в правильности этого плана. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит сайт Госдепа.

«Позиция президента заключается в том, что это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершен путем переговоров. Во всех переговорах сторонам приходится от чего-то отказываться (....) Нам предстоит напряженная дипломатическая работа, которой мы уже занимались в прошлом», — раскрыл детали Рубио.

По его словам, на дипломатическое урегулирование конфликта потребуется время, однако Трамп намерен добиться устойчивого мира.

22 января президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Американский лидер, как утверждают источники The Wall Street Journal, намерен лично контролировать переговоры.