Келлог заявил о намерении Трампа дать рычаги для переговоров России и Украине

Спецпосланник Келлог: Трамп намерен дать РФ и Украине рычаги для переговоров

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News заявил о том, что глава Белого дома намерен дать Моске и Киеву рычаги для переговоров по урегулированию конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, американская администрация рассматривает варианты давления не только на Россию, но и на Украину, для скорейшего завершения конфликта.

«Он знает, где надавить, где не давить, но что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так, на самом деле, и создается рычаг. Он отлично заключает сделки», — подчеркнул Келлог.

Спецпосланник заявил, что у США есть надежный план для переговоров по Украине. «Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим», — сказал он.

