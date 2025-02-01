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02:39, 1 февраля 2025Мир

Келлог заявил о намерении Трампа дать рычаги для переговоров России и Украине

Спецпосланник Келлог: Трамп намерен дать РФ и Украине рычаги для переговоров
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News заявил о том, что глава Белого дома намерен дать Моске и Киеву рычаги для переговоров по урегулированию конфликта. Его слова приводит РИА Новости.

По словам политика, американская администрация рассматривает варианты давления не только на Россию, но и на Украину, для скорейшего завершения конфликта.

«Он знает, где надавить, где не давить, но что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. И вы можете прочитать между строк, что именно так, на самом деле, и создается рычаг. Он отлично заключает сделки», — подчеркнул Келлог.

Спецпосланник заявил, что у США есть надежный план для переговоров по Украине. «Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим», — сказал он.

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