Стало известно о надежном плане США для переговоров по Украине

Спецпосланник Трампа Келлог: У США есть надежный план для переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что у США есть надежный план для переговоров по Украине, пишет ТАСС.

«Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим», — сказал Келлог.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки и принять реальное положение дел. Рубио подчеркнул, что Россия и Украина имеют стимулы завершить конфликт, однако это произойдет без достижения «максималистских целей одной из сторон».