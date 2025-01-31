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05:08, 31 января 2025Мир

В США оценили последствия конфликта с Россией для Украины

Рубио: Продолжение конфликта с Россией разрушает Украину
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Продолжение конфликта с Россией разрушает Украину, она продолжает терять территории. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит сайт Госдепа.

«Мы финансируем тупик, затянувшийся конфликт, в ходе которого Украина разрушается и теряет все больше и больше территорий», — оценил госсекретарь.

По его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки и принять реальное положение дел. Рубио подчеркнул, что Россия и Украина имеют стимулы завершить конфликт, однако это произойдет без достижения «максималистских целей одной из сторон».

Ранее Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, американский лидер убежден в правильности этого плана. Он отметил, что Вашингтону предстоит «напряженная дипломатическая работа».

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