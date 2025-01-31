В США оценили последствия конфликта с Россией для Украины

Рубио: Продолжение конфликта с Россией разрушает Украину

Продолжение конфликта с Россией разрушает Украину, она продолжает терять территории. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит сайт Госдепа.

«Мы финансируем тупик, затянувшийся конфликт, в ходе которого Украина разрушается и теряет все больше и больше территорий», — оценил госсекретарь.

По его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки и принять реальное положение дел. Рубио подчеркнул, что Россия и Украина имеют стимулы завершить конфликт, однако это произойдет без достижения «максималистских целей одной из сторон».

Ранее Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, американский лидер убежден в правильности этого плана. Он отметил, что Вашингтону предстоит «напряженная дипломатическая работа».