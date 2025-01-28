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20:59, 28 января 2025Бывший СССР

Путин высказался об участии Зеленского в переговорах по Украине

Путин заявил, что Зеленский не может подписывать никакие документы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский может участвовать в переговорах с Россией, но не может подписывать никакие документы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Таким образом президент России ответил на реплику Зарубина о том, что Зеленский давал понять, что с ним можно вести переговоры. «Переговоры можно вести с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Россия будет добиваться, чтобы ее интересы были учтены, однако необходимо, чтобы юристы подтвердили легитимность людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения.

Ранее Зеленский заявил, что не запрещал себе переговоры с Россией. По его словам, было много процессов переговоров, а также много теневых политических коридоров, однако он остановил этот процесс.

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