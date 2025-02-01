Трамп пообещал поговорить с Путиным по Украине

Трамп обещал поговорить с Путиным о завершении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп обещал, что поговорит с российским лидером Владимиром Путиным о завершении конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В Белом доме для журналистов Трамп заявил о возможности прямого разговора с Путиным. «Мы будем говорить и возможно сделаем что-то существенное», — обещал он.

Американский президент снова сообщил, что намерен завершить украинский конфликт.

Ранее Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с российским лидером может произойти уже «очень скоро». До президентских выборов Трамп неоднократно заявлял, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» в случае своей победы.

