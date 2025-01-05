Зеленский раскрыл условие начала переговоров с Россией

Зеленский: Украина готова к переговорам с Россией при гарантиях НАТО

Украина будет готова к переговорам с Россией в том случае, если НАТО предоставит Киеву гарантии безопасности. Такое условие в интервью подкастеру Лексу Фридману раскрыл украинский президент Владимир Зеленский.

«НАТО может действовать на той части, что контролируется Украиной. Про это можно договориться? Я убежден, что да. Это не большой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое», — сказал он.

Вторым условием Зеленский назвал предоставление Киеву оружия. Он также подчеркнул, что Украине нужны четкие гарантии безопасности со стороны Запада, и только после этого можно будет заключить мир с Москвой.

Ранее Зеленский рассказал, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать Киеву оружие за счет российских активов. «Я сказал Трампу: дайте нам 300 миллиардов долларов с российских активов, и мы будем покупать у вас оружие, инвестируем их в вашу промышленность», — признался он.