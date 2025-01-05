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23:44, 5 января 2025Бывший СССР

Зеленский предложил Трампу продать Украине оружие за счет российских активов

Зеленский предлагал Трампу продать оружие за 300 миллиардов российских активов
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать Киеву оружие за счет российских активов. Об этом он заявил в интервью блогеру, подкастеру Лексу Фридману.

«Я сказал Трампу: дайте нам 300 миллиардов долларов с российских активов, и мы будем покупать у вас оружие, инвестируем их в вашу промышленность», — высказался Зеленский.

В ходе беседы Зеленский также назвал условие согласия на прекращение огня. По его словам, Киев готов к урегулированию при гарантиях НАТО для подконтрольных территорий. Украинский лидер отметил, что «если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с переводом Украине первого миллиарда долларов, обеспеченного доходами от замороженных на Западе российских активов, речь идет о воровстве.

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