Зеленский: Украина согласится на остановку огня, если ей дадут оружие

Украина согласится на прекращение огня при условии, что ей поставят оружие для отражения «будущих нападений» России. Об этом в интервью подкастеру Лексу Фридману заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать. Но оно должно будет остаться, а не как раньше, при всем уважении к США», — сказал он.

По его словам, он не хочет, чтобы ситуация с замедлением поставок оружия Западом в начале конфликта повторилась. Зеленский также подчеркнул, что при вступлении Киева в НАТО альянс сможет «действовать на территориях, которые контролируются Украиной». Он отметил, что об этом «можно договориться».

Ранее Зеленскому предрекли судьбу диктатора Парагвая Франсиско Солано Лопеса. Украина может повторить судьбу Парагвая, который потерял 70 или 90 процентов мужского населения, а также половину территорий в ходе войны.