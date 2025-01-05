Экс-военный ВСУ Якудза предрек Зеленскому судьбу диктатора Парагвая Лопеса

Боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса, бывший военнослужащий ВСУ с позывным Якудза заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ожидает участь парагвайского диктатора Франсиско Солано Лопеса. Слова военного приводит РИА Новости.

По мнению Якудзы, Украина может повторить судьбу Парагвая, который потерял 70 или 90 процентов мужского населения, а также половину территорий.

«Ужасные были результаты. Ну и, конечно, вспоминаю, как закончил президент, точнее диктатор Парагвая. Он был убит (в ходе боевых действий)», — отметил он.

Венный добавил, что понижение на Украине призывного возраста приведет к тому, что люди после школы перестанут учиться и развиваться, поскольку их ждет служба в рядах ВСУ. Якудза подчеркнул, что Зеленский должен получить по заслугам за геноцид народа Украины.

Ранее служба внешней разведки (СВР) сообщила, что на территории Украины в ближайшее время снизят возраст мобилизации до 18 лет. «На днях Вашингтон потребовал от "президента" Владимира Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», — говорится в сообщении бюро.