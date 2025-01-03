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09:41, 3 января 2025Бывший СССР

В СВР сообщили о скором снижении возраста мобилизации на Украине

СВР РФ: на Украине в ближайшее время снизят минимальный возраст мобилизации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине будет принято в ближайшее время. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

По информации российской разведки, на Западе с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских Вооруженных сил. Уходящая администрация президента Джо Байдена делает упор на поставки все более совершенного вооружения, заявили в СВР.

В разведке отметили недостаточность лишь одного материального обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поэтому Белый дом потребовал от властей в Киеве срочно снизить минимальный возраст мобилизации до 18 лет. «Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят женщин-контрактниц в Полтавской области Украины. Это происходит в учебном центре, где проходят переподготовку офицеры, служащие в иностранном легионе.

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