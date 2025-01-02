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19:14, 2 января 2025Бывший СССР

Стало известно о подготовке ВСУ женщин-контрактниц

РИА Новости узнало о подготовке ВСУ женщин-контрактниц в Полтавской области
Дмитрий Воронин

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят женщин-контрактниц в Полтавской области. Об этом со ссылкой на пленного младшего лейтенанта Павла Салия, который был мобилизован, сообщает РИА Новости.

Мужчина, от которого об этом стало известно журналистам, рассказал, что в учебном центре, где он проходил переподготовку офицеров, обучались и контрактники, служащие в иностранном легионе, среди которых видели женщин.

Ситуация с возможной мобилизацией женщин стала обсуждаться на Украине в 2024 году. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая указывала, что их можно привлечь к работе в военной промышленности, а журналист Виталий Портников отмечал, что украинок начнут призывать через пять лет, в случае, если боевые действия будут продолжаться.

Также в четверг выяснилось, что не подпадающим под мобилизацию, но проходившим военную службу по контракту украинцам теперь для выезда из страны понадобится предъявлять справку, выданную командиром воинской части или руководителем территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата).

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