Некоторым молодым украинцам для выезда из страны понадобится еще один документ

Бывшим контрактникам 18-25 лет понадобится для выезда с Украины справка из части

Некоторым молодым украинцам теперь для выезда из страны понадобится еще одна справка — нововведение коснется мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, то есть не подпадающих под мобилизацию, которые проходили военную службу по контракту. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление кабмина Украины сообщает «Страна.ua».

Выехать за рубеж указанные граждане теперь смогут при предъявлении не только военно-учетного документа, но и справки, выданной командиром воинской части или руководителем территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), подтверждающей заключение контракта.

Наличие военно-учетного документа при пересечении границы Украины стало обязательным для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет еще с 17 июля 2024 года.

Последние же изменения вступают в силу на фоне продолжающегося на Украине обсуждения снижения мобилизационного возраста. Представители властей, в том числе министр обороны страны Рустем Умеров, называли призыв граждан 25 лет и моложе невозможным, тем не менее звучали и другие мнения. Так, советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский недавно предположил, что в начале 2025 года власти Украины вынужденно снизят возраст мобилизации до 18-20 лет из-за давления со стороны США.

«Властям Украины предстоит принять трудные решения касательно дальнейшей мобилизации, но это действительно необходимая мера, это критически важно», — цитировало агентство Reuters американского госсекретаря Энтони Блинкена.