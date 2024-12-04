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15:49, 4 декабря 2024Мир

В Госдепе США заявили о необходимости новой мобилизации на Украине

Блинкен: Украине нужно принять трудные решения касательно новой мобилизации
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Украине нужно будет принять «трудные решения» касательно новой мобилизации, но это является необходимостью. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

«Властям Украины предстоит принять трудные решения касательно дальнейшей мобилизации, но это действительно необходимая мера, это критически важно», — отметил глава Госдепа.

Блинкен указал на то, даже при наличии финансирования с стороны Запада и предоставления военной помощи, «на передовой должны быть люди, которые могут воевать».

27 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что администрация действующего президента США Джо Байдена оказывает давление на Украину, чтобы снизить возрастной порог призыва до 18 лет с целью быстрого увеличения численности украинской армии.

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