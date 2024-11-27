США захотели заставить Украину снизить возраст призыва до 18 лет

Reuters: США оказывают давление на Киев для снижения возраста призыва до 18 лет

Администрация действующего президента США Джо Байдена оказывает давление на Украину, чтобы снизить возрастной порог призыва до 18 лет с целью быстрого увеличения численности украинской армии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Уходящая администрация Байдена хочет, чтобы власти Киева пересмотрели закон о мобилизации и снизили возраст призыва с нынешних 25 до 18 лет, чтобы расширить резерв мужчин призывного возраста, которые смогут помочь сильно уступающим по численности Вооруженным силам Украины (ВСУ) по сравнению с Россией», — сообщил агентству на правах анонимности источник из Белого дома.

По словам анонимного источника, «чистая математика» ситуации на Украине в данный момент заключается в том, что ей необходимо больше человеческих ресурсов для участия в конфликте.

18 октября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев обсуждает снижение возраста мобилизации в стране с Вашингтоном. По его словам, США «не оказывают давления» в этом вопросе.