Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:42, 18 октября 2024Бывший СССР

Министр обороны Украины рассказал об обсуждении с США снижения возраста мобилизации

Умеров: партнеры Украины обсуждают с Киевом снижение возраста мобилизации
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал об обсуждении с США снижения возраста мобилизации в стране. Его слова передает «Укринформ».

«Иногда происходят обсуждения этого вопроса, поскольку партнеры Украины хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25 [лет]», — рассказал Умеров.

По его словам, власти США при этом не оказывают давления на Украину в этом вопросе.

Ранее советник главы Офиса президента (ОП) Украины Сергей Лещенко заявил, что политики в США давят на президента республики Владимира Зеленского из-за призывного возраста. Он добавил, что в Вашингтоне намекают, что западного оружия недостаточно, и призывают проводить мобилизацию с 18 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      У Минобороны России похитили 15 объектов недвижимости за сотни миллионов рублей. Спустя три года они нашлись

      Российский министр призвал пересмотреть понятия развивающихся и развитых экономик

      Подлодка «Князь Пожарский» приступила к госиспытаниям

      Москвич запутался в штанах и вызвал на помощь спасателей

      Кавказский рододендрон повторно зацвел в Сочи

      В России озвучили свои сценарии развития конфликта на Украине после выборов в США

      Премьер Словакии раскрыл мнение ЕС по плану Зеленского

      Китай не удержал цены на жилье от обрушения

      Популярную актрису заподозрили в приеме «Оземпика» после выхода в свет в кожаном корсете

      Российские следователи возбудили дело после взрыва в Луганске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше