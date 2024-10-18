Министр обороны Украины рассказал об обсуждении с США снижения возраста мобилизации

Умеров: партнеры Украины обсуждают с Киевом снижение возраста мобилизации

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал об обсуждении с США снижения возраста мобилизации в стране. Его слова передает «Укринформ».

«Иногда происходят обсуждения этого вопроса, поскольку партнеры Украины хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25 [лет]», — рассказал Умеров.

По его словам, власти США при этом не оказывают давления на Украину в этом вопросе.

Ранее советник главы Офиса президента (ОП) Украины Сергей Лещенко заявил, что политики в США давят на президента республики Владимира Зеленского из-за призывного возраста. Он добавил, что в Вашингтоне намекают, что западного оружия недостаточно, и призывают проводить мобилизацию с 18 лет.