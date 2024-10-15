Советник ОП Украины Лещенко: США давят на Зеленского из-за призывного возраста

Политики в США давят на президента Украины Владимира Зеленского из-за призывного возраста. Причину давления раскрыл советник главы офиса президента (ОП) страны Сергей Лещенко в Telegram.

«Американские политики из обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет», — заявил он.

В Вашингтоне намекают, что западного оружия недостаточно, и призывают проводить мобилизацию с 18 лет, уточнил Лещенко. По его словам, Зеленский не согласился с этим и продолжает убеждать политиков из обеих партий в необходимости предоставлять вооружение без понижения призывного возраста.

Ранее стало известно о требовании западных партнеров Киева снизить возраст мобилизации. Отмечалось, что украинские власти публично отрицают такие планы.