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17:38, 15 октября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли причину давления американских политиков на Зеленского

Советник ОП Украины Лещенко: США давят на Зеленского из-за призывного возраста

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Политики в США давят на президента Украины Владимира Зеленского из-за призывного возраста. Причину давления раскрыл советник главы офиса президента (ОП) страны Сергей Лещенко в Telegram.

«Американские политики из обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет», — заявил он.

В Вашингтоне намекают, что западного оружия недостаточно, и призывают проводить мобилизацию с 18 лет, уточнил Лещенко. По его словам, Зеленский не согласился с этим и продолжает убеждать политиков из обеих партий в необходимости предоставлять вооружение без понижения призывного возраста.

Ранее стало известно о требовании западных партнеров Киева снизить возраст мобилизации. Отмечалось, что украинские власти публично отрицают такие планы.

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      Кристина Есикова
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