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16:37, 15 октября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о требовании западных партнеров понизить возраст мобилизации

Депутат Рады Ионова: на Западе требуют снижения возраста мобилизации украинцев

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Западные партнеры Киева требуют снижения возраста мобилизации украинцев. Об этом заявила депутат Верховной Рады Мария Ионова, передает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На Западе говорят о важности снижения мобилизационного возраста, подчеркнула она. Как отмечает издание, украинские власти публично отрицают такие планы.

Ранее командир украинской бригады Игорь Оболенский призвал снизить возраст мобилизации в республике до 21 года. Он также не считает значительной угрозу демографии, так как многие украинцы получают ранения на фронте, но выживают и воюют дальше.

Ранее Рада запретила мобилизацию военнообязанных до 25 лет. Соответствующий законопроект поддержали 311 из 450 депутатов.

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