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11:12, 9 октября 2024Бывший СССР

Рада запретила мобилизацию до 25 лет

Депутат Рады Гончаренко рассказал о запрете на мобилизацию до 25 лет

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины запретила мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ) военнообязанных до 25 лет. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Гончаренко рассказал о принятии в окончательном чтении запрета на мобилизацию в ВСУ военнообязанных от 18 до 25 лет. Законопроект поддержали 311 из 450 депутатов.

«Далее буду добиваться демобилизации!» — написал политик. Он добавил, что считает решение о мобилизации мужчин до 25 лет позорным.

Ранее посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. При этом он добавил, что допускает мобилизацию молодежи в «крайнем случае».

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      Юрий Леонов
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