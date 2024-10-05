Залужный высказался о мобилизации украинцев

Залужный выступил против мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет

Украинцев в возрасте от 18 до 25 лет нужно беречь. С таким заявлением, как передает Telegram-канал издания «Страна.ua», выступил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

«Когда я был на посту главнокомандующего, я протестовал против мобилизацию людей моложе 25 лет, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот — ей сейчас 18 лет. Это совершенно другие люди, которые спасут эту страну», — высказался Залужный на встрече с украинскими студентами в Лондоне.

При этом он добавил, что допускает мобилизацию молодежи в «крайнем случае». Залужный уточнил, что речь идет о ситуации, при которой возникнет угроза существованию Украины как таковой.

Тем временем в Европе заявили о бесполезности мобилизации на Украине. По мнению немецкого журналиста Юлиана Репке, для удержания фронта стране действительно нужно больше солдат, но они не помогут киевским властям, если войска будут уничтожаться российскими авиаударами.