В Европе заявили о бесполезности мобилизации на Украине

Журналист Репке: мобилизация на Украине бессмысленна из-за авиаударов России

Мобилизация на Украине бесполезна, так как солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожаются в результате российских атак. Такое мнение выразил немецкий журналист Юлиан Репке на странице в соцсети X.

Европейский журналист, посетивший Украину в сентябре, заявил, что для удержания фронта стране действительно нужно больше солдат. «Но никакая мобилизация не спасет страну, если ее позиции и войска будут уничтожаться российскими авиаударами», — порассуждал о бессмысленности мобилизации Репке.

Он также добавил, что в случае если Запад не изменит подход к помощи Киеву, то Украине и западным союзникам придется сдаться.

Ранее Репке оценил продвижение ВСУ в Курской области. Он заявил, что спустя три недели после вторжения украинские войска не продвинулись в своем наступлении.