Мобилизация на Украине бесполезна, так как солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожаются в результате российских атак. Такое мнение выразил немецкий журналист Юлиан Репке на странице в соцсети X.
Европейский журналист, посетивший Украину в сентябре, заявил, что для удержания фронта стране действительно нужно больше солдат. «Но никакая мобилизация не спасет страну, если ее позиции и войска будут уничтожаться российскими авиаударами», — порассуждал о бессмысленности мобилизации Репке.
Он также добавил, что в случае если Запад не изменит подход к помощи Киеву, то Украине и западным союзникам придется сдаться.
Ранее Репке оценил продвижение ВСУ в Курской области. Он заявил, что спустя три недели после вторжения украинские войска не продвинулись в своем наступлении.