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12:18, 28 августа 2024Интернет и СМИ

В Германии дали оценку успехам ВСУ в Курской области

Журналист Репке заявил, что ВСУ не продвинулись в наступлении в Курской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не продвинулись в наступлении в Курской области. Это констатировал журналист из Германии Юлиан Репке в соцсети X (бывшая Twitter).

«Спустя три недели после начала украинской наступательной операции в Курской области мы вернулись туда, где были 5 августа. Либо линия фронта стоит на месте, либо Россия наступает», — дал оценку успехам ВСУ европейский обозреватель.

Он также добавил, что внезапный удар Киева по России не оказался успешным.

Ранее обозреватель Дэвид Экс заявил, что из-за атаки на Курскую область ВСУ могут столкнуться с серьезной проблемой. По его словам, в случае, если Украина потеряет Покровск, оборона ВСУ на востоке будет разрушена.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью атаки на Курскую область было усиление переговорных позиций Киева. По его словам, Украина пошла на этот шаг, чтобы пополнить фонд обмена пленными, а также избежать боев в Сумской области.

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