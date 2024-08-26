Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:04, 27 августа 2024Мир

В США предупредили ВСУ об угрозе из-за атаки на Курскую область

Forbes: Киев пожалеет об атаке в Курской области, если потеряет Красноармейск
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожалеет об операции в Курской области, если потеряет Красноармейск (украинское название — Покровск). Такой прогноз дал военный обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes.

По его словам, город «подвергается все большему риску падения». «Если потеря города приведет к широкому краху украинской обороны на востоке, то командование в Киеве может пожалеть об отправке в Курскую область сил большого размера, потенциально состоящих из дюжины фронтовых батальонов по 400 солдат, вместо усиления ими позиций под Покровском», — пишет Экс.

Аналогичное мнение высказал немецкий журналист Юлиан Репке. Он отметил, что утрата Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР) обернется для Киева потерей неизмеримого масштаба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, совместно с главкомом ВСУ Александром Сырским принял решение об усилении обороны Покровска.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ расстреляли машины эвакуирующихся жителей Курской области. Беженцы попали под обстрел восьми танков

      Американский журналист назвал арест Дурова частью кампании Запада

      Роналду оценил свои шансы стать тренером

      Учительницу арестовали за секс с 13-летним школьником

      Маск объяснил провал Boeing со Starliner

      В Госдуме призвали взять Telegram под защиту

      Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Киеву

      ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам

      В США предупредили ВСУ об угрозе из-за атаки на Курскую область

      На Украине заявили об угрозах Зеленского в адрес депутата-защитника УПЦ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше