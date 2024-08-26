В Германии спрогнозировали провал ВСУ

Репке: сдача Красноармейска станет для ВСУ потерей неизмеримого масштаба

Утрата Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР) обернется для Киева потерей неизмеримого масштаба, заявил выступил немецкий журналист Юлиан Репке. Об этом пишет РИА Новости.

Обозримых способов замедлить наступление российских войск на Красноармейском направлении нет, подчеркнул Репке. «Я не вижу какой-либо действенной меры, чтобы замедлить российское наступление на данном (Красноармейском — прим."Ленты.ру") направлении», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Германия поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) снайперские винтовки, беспилотники и ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Страна не намерена отправлять немецких инструкторов для обучения солдат на территории Украины.