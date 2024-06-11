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14:46, 11 июня 2024Мир

Шольц прокомментировал возможность отправки немецких инструкторов на Украину

Шольц: Германия не намерена отправлять инструкторов на Украину
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Felix Zahn / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что страна не намерена отправлять немецких инструкторов для обучения солдат на территории Украины. Его слова приводит ТАСС.

«Как вы знаете, мы приняли решение оказывать поддержку [Украине] касательно подготовки на собственной территории. В этом решении ничего не меняется», — сказал немецкий политик.

31 мая канцлер ФРГ Шольц разрешил Вооруженным силам Украины использовать переданное Киеву немецкое оружие для ударов по территории России. Запрет на применение оружия был официально снят из-за успехов Вооруженных сил (ВС) России на Харьковском направлении.

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      Лина Пивоварова
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