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12:40, 31 мая 2024Мир

Шольц разрешил ВСУ использовать немецкое оружие для ударов по России

Bild: канцлер ФРГ Шольц дал ВСУ разрешение на удары немецким оружием по России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Bo Amstrup / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать переданное Киеву немецкое оружие для ударов по территории России. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

«Украине разрешено атаковать Россию немецким оружием — по крайней мере, для защиты Харькова», — заявил пресс-секретарь федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Он также сообщил, что Шольц официально снял запрет на применение ВСУ немецкого оружия на российской территории из-за успехов Вооруженных сил (ВС) России на Харьковском направлении.

Хебештрайт добавил, что Украина также «может использовать поставляемое оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина уже может наносить по России удары дальнобойным оружием Запада, так как ряд стран изначально не выступали против подобных мер. Генсек альянса также заявил, что подобная мера является эскалацией ситуации. Однако он заявил, что успех России будет якобы означать еще большую угрозу для НАТО.

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      Дарья Устьянцева
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