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10:29, 30 мая 2024Мир

Столтенберг заявил о возможности Украины наносить удары по России оружием Запада

Столтенберг: Украина уже может наносить по России удары оружием Запада

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина уже может наносить по России удары дальнобойным оружием Запада, так как ряд стран изначально не выступали против подобных мер. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете La Vanguardia.

«Некоторые союзники на самом деле никогда не вводили ограничений, например Великобритания с крылатыми ракетами, так что это то, что уже происходит», — рассказал Столтенберг.

Генсек альянса также заявил, что подобная мера является эскалацией ситуации. Однако он заявил, что успех России будет якобы означать еще большую угрозу для НАТО.

25 мая Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. Генсек подчеркнул, что стратегию необходимо изменить сейчас, когда идут военные действия в Харьковской области, недалеко от границы.

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      Максим Габриелян
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