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12:06, 15 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ предложили снизить возраст мобилизации

Командир бригады Нацгвардии ВСУ предложил снизить возраст мобилизации

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Командир 13-й бригады Национальной гвардии «Хартия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Оболенский предложил снизить возраст мобилизации в республике до 21 года, передает «Страна.ua».

«Чем больше сейчас нашей молодежи почувствует, что такое война, тем легче нам будет дальше. Тяжелые времена рождают сильных людей», — заявил военный.

Он добавил, что не считает угрозу демографии значительной, поскольку многие украинцы на фронте получают ранения, но выживают и воюют дальше.

Ранее украинский журналист Виталий Портников заявил, что, если боевые действия на Украине будут продолжаться еще два года, мобилизационный возраст в стране снизят, а после пяти лет — могут мобилизовать в ряды ВСУ женщин.

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      Валентин Карант
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