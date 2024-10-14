На Украине назвали возможное условие для мобилизации женщин

Портников: если конфликт на Украине продолжится, в ВСУ могут мобилизовать женщин

Если боевые действия на Украине будут продолжаться еще два года, мобилизационный возраст в стране снизят, а после пяти лет — могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщин. Об этом заявил украинский журналист Виталий Портников, его слова передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Я уже неоднократно говорил, будет уменьшаться призывной возраст. Не надо питать иллюзий, что этого не будет происходить. Если война продлится еще два-три года, будет уменьшаться призывной возраст, если продлится пять лет — будут призывать женщин», — сказал он.

Он также заявил, что с продолжением конфликта на Украине действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) будут становиться жестче. Он подчеркнул, что затяжной конфликт потребует от страны дополнительной мобилизации.

Ранее издание «Страна.ua» объяснило масштабные рейды военкомов на Украине срывом планов мобилизации. По информации журналистов, в разных регионах показатели срыва плана призыва достигают до 70 процентов.