Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:18, 14 октября 2024Бывший СССР

На Украине объяснили массовые облавы сотрудников военкоматов

«Страна.ua»: массовые облавы ТЦК на Украине связаны со срывом планов мобилизации
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Массовые облавы сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК) на мужчин призывного возраста по всей Украине связаны со срывом планов мобилизации. Масштабные рейды военкоматов объяснило в Telegram издание «Страна.ua».

«С сентября пошел сильный спад. (...) Предполагалось, что это ответственные граждане, которые добровольно идти на фронт не готовы, но если им придет повестка, то прятаться не будут. Но реальность оказалась иной», — приводятся в публикации слова источника издания в системе ТЦК.

По информации журналистов, срыв планов по мобилизации достигает в разных регионах до 70 процентов от плановых показателей.

Ранее в Киеве военкомы устроили массовую облаву на концерте группы «Океан Эльзы». На кадрах видно, как сотрудники ТЦК подходят к мужчинам с просьбой предъявить документы. Кроме того, некоторых молодых людей силой заталкивают в машины и увозят в неизвестном направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался о ситуации в Курской области

      Более 60 украинских дипучреждений получили сообщения о минировании

      В России ответили на слова Зеленского о ситуации в Курской области

      Катя Лель передумала судиться с Отаром Кушанашвили

      Названы простые способы выглядеть дороже с помощью одежды

      «Одноклассники» запустили первое в России научпоп-шоу про садоводство

      Названы опасные ошибки при использовании газа дома

      Синоптик оценила вероятность новых снегопадов в Москве до конца месяца

      Защита осужденного на три года француза Винатье обжалует его приговор

      Монсон женился в России по мусульманским обычаям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше