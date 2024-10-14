На Украине объяснили массовые облавы сотрудников военкоматов

«Страна.ua»: массовые облавы ТЦК на Украине связаны со срывом планов мобилизации

Массовые облавы сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК) на мужчин призывного возраста по всей Украине связаны со срывом планов мобилизации. Масштабные рейды военкоматов объяснило в Telegram издание «Страна.ua».

«С сентября пошел сильный спад. (...) Предполагалось, что это ответственные граждане, которые добровольно идти на фронт не готовы, но если им придет повестка, то прятаться не будут. Но реальность оказалась иной», — приводятся в публикации слова источника издания в системе ТЦК.

По информации журналистов, срыв планов по мобилизации достигает в разных регионах до 70 процентов от плановых показателей.

Ранее в Киеве военкомы устроили массовую облаву на концерте группы «Океан Эльзы». На кадрах видно, как сотрудники ТЦК подходят к мужчинам с просьбой предъявить документы. Кроме того, некоторых молодых людей силой заталкивают в машины и увозят в неизвестном направлении.