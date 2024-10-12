Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:04, 12 октября 2024Бывший СССР

В Киеве военкомы устроили облаву на мужчин на концерте группы «Океан Эльзы»

Военкомы устроили массовую облаву в Киеве на поклонников группы «Океан Эльзы»

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

В центре Киева военкомы устроили массовую облаву на поклонников группы «Океан Эльзы». Видео было опубликовано в Telegram-канале издания «Страна.ua».

На кадрах видно, как сотрудники украинских военкоматов подходят к мужчинам с просьбой предъявить документы. Также можно увидеть, как некоторых молодых людей силой заталкивают в машины и увозят в неизвестном направлении. Очевидцы при этом громко кричат: «Позор!».

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук при этом сообщил, что в облаве принимают участие около сотни военкомов и полицейских. По его словам, «ловят всех, сразу пакуют в бусы». Он добавил, что в ночь на субботу, 12 октября, рейды проходят также в ресторанах и ночных клубах Киева.

В свою очередь, украинские СМИ пишут, что облавы идут по всей Украине. Так, стало известно о задержании мужчин в развлекательных заведениях в Харькове и Днепропетровске.

Ранее The Times со ссылкой на анонимного работника ТЦК из Одессы написало, что сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пригрозили отправкой на фронт за невыполнение плана. Сотрудник ТЦК также признал факты насильственной мобилизации в ВСУ.

В начале октября издание The Times также написало о планах руководства Украины мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца года. При этом отмечается, что ВСУ имеют большие проблемы с призывом из-за коррупции, нехватки кадров и проблем со здоровьем мобилизованных.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты последствия потери Киевом контроля над Покровском. Экономике Украины предрекли крах

      Заочно осужденная экс-депутат Штейн покинула Россию

      В Литве украинец перевез группу нелегалов

      Алаудинов дал прогнозы об окончании СВО

      Экс-начальник Генштаба США назвал Трампа фашистом

      Аналитик назвал целью учений НАТО подготовку к ядерной войне против России

      Россиян предупредили об опасности открыток в WhatsApp

      Постпредство России при Евросоюзе отказало Украине в выплате репараций

      В Германии признали провал ВСУ в Курской области

      В многоэтажном жилом доме на севере Москвы произошел пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше