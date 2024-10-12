В Киеве военкомы устроили облаву на мужчин на концерте группы «Океан Эльзы»

Военкомы устроили массовую облаву в Киеве на поклонников группы «Океан Эльзы»

В центре Киева военкомы устроили массовую облаву на поклонников группы «Океан Эльзы». Видео было опубликовано в Telegram-канале издания «Страна.ua».

На кадрах видно, как сотрудники украинских военкоматов подходят к мужчинам с просьбой предъявить документы. Также можно увидеть, как некоторых молодых людей силой заталкивают в машины и увозят в неизвестном направлении. Очевидцы при этом громко кричат: «Позор!».

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук при этом сообщил, что в облаве принимают участие около сотни военкомов и полицейских. По его словам, «ловят всех, сразу пакуют в бусы». Он добавил, что в ночь на субботу, 12 октября, рейды проходят также в ресторанах и ночных клубах Киева.

В свою очередь, украинские СМИ пишут, что облавы идут по всей Украине. Так, стало известно о задержании мужчин в развлекательных заведениях в Харькове и Днепропетровске.

Ранее The Times со ссылкой на анонимного работника ТЦК из Одессы написало, что сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) пригрозили отправкой на фронт за невыполнение плана. Сотрудник ТЦК также признал факты насильственной мобилизации в ВСУ.

В начале октября издание The Times также написало о планах руководства Украины мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца года. При этом отмечается, что ВСУ имеют большие проблемы с призывом из-за коррупции, нехватки кадров и проблем со здоровьем мобилизованных.

