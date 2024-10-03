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21:31, 3 октября 2024Мир

На Украине захотели мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца года

The Times: на Украине захотели мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца года

Фото: Globallookpress.com

На Украине хотят мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца года, но перспективы не оптимистичны, пишет британская газета The Times.

Офицер из Одессы рассказал журналистам, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют большие проблемы с призывом из-за коррупции, нехватки кадров и проблем со здоровьем мобилизованных. По его словам, удается привлечь лишь 20 процентов от требуемого количества призывников.

Украинский военный призвал НАТО вмешаться, проверить процессы призыва на Украине. По его мнению, на часть денег, пожертвованных западными союзниками, необходимо поднять зарплаты бойцам ВСУ.

Ранее в Раде заявили, что темпы мобилизации на Украине снизились в сравнении с периодом после принятия закона об ужесточении набора в ВСУ.

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      Марина Совина
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