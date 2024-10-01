В Раде заявили о спаде показателей мобилизации на Украине

Депутат Рады Костенко заявил о спаде показателей мобилизации на Украине

Темпы мобилизации на Украине снизились в сравнении с периодом после принятия закона об ужесточении набора в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко в интервью YouTube-каналу Radio NV.

Костенко рассказал о спаде показателей мобилизации в последние месяцы. Он возложил ответственность за это на президента Украины Владимира Зеленского и призвал принять радикальные меры вплоть до понижения призывного возраста.

«Сейчас у нас идет спад мобилизации по сравнению с тем, что у нас было», — заявил депутат. Политик добавил, что Зеленский и правительство Украины берут недостаточно ответственности за мобилизацию в стране.

Ранее издание Telegraf рассказало об игнорировании военкоматами запрета на мобилизацию младше 25 лет. Как сообщается, далеко не все территориальные центры комплектации получили директиву о таком запрете.