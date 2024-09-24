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14:32, 24 сентября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об игнорировании военкоматами запрета на мобилизацию младше 25 лет

Telegraf: не все ТЦК получили директиву о запрете мобилизации в ВСУ младше 25

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Далеко не все территориальные центры комплектации (ТЦК) получили директиву о запрете на мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мужчин младше 25 и старше 49 лет. Об игнорировании приказа командования военкоматами со ссылкой на источники рассказало издание Telegraf.

«Как оказалось, далеко не все ТЦК получили данную директиву, а в тех, где получили, еще не все сотрудники были с ней ознакомлены», — говорится в публикации.

В издании напомнили, что директива является внутренним приказом, а не законом, поэтому граждане не могут ссылаться на нее, требуя предоставить им отсрочку от мобилизации.

Ранее на Украине заявили о трехкратном увеличении показателей мобилизации. Сколько всего человек были мобилизованы в ВСУ к настоящему моменту, не уточняется.

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      Глеб Палехов
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