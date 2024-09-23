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18:51, 23 сентября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о трехкратном увеличении показателей мобилизации

Министр Умеров заявил об увеличении показателей мобилизации в 3 раза на Украине

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

На Украине в три раза выросли показатели мобилизации. Об этом министр обороны республики Рустем Умеров заявил в авторской колонке в украинской версии журнала Forbes.

По его словам, следующим шагом будет реформа территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Сколько всего человек были мобилизованы в украинскую армию к настоящему моменту, глава ведомства не уточнил.

В своей колонке Умеров также заявил, что в 2024 году западные партеры передали Украине пять новых стратегических систем противовоздушной обороны (ПВО). При этом министр не раскрыл, какие именно системы ПВО были переданы Киеву и какие страны их предоставили.

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      Алевтина Запольская
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