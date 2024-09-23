На Украине назвали число полученных за год новых систем ПВО

Министр обороны Украины Умеров: в 2024 году Киев получил 5 новых систем ПВО

В 2024 году западные партеры передали Киеву пять новых стратегических систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в авторской колонке в украинской версии журнала Forbes.

Какие именно системы ПВО западные партнеры передали Украине, Умеров не уточнил. Глава оборонного ведомства также не раскрыл, какие страны их предоставили.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский просил НАТО нарастить поставки средств ПВО и дальнобойных ракет Киеву. По его словам, западные страны все еще не передали республике «значительное число» систем ПВО, поставки которых ранее были согласованы.