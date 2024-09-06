Зеленский пожаловался на недостаток переданных систем ПВО

Зеленский: число систем ПВО, которые нам еще не передали, значительно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад все еще не передал Киеву «значительное число» систем ПВО, поставки которых были согласованы, сообщает ТАСС.

«Я не буду озвучивать, сколько систем ПВО мы уже получили. (...) Но число систем, которые нам еще не передали, значительное», — рассказал украинский лидер в ходе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

Помимо этого, Зеленский рассказал о промедлении в поставках уже согласованных пакетов военной помощи Украине.

Ранее президент Украины призвал военных союзников Киева игнорировать красные линии, установленные российским президентом Владимиром Путиным, и разрешить Киеву использовать оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российской территории.