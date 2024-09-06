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12:45, 6 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский пожаловался на недостаток переданных систем ПВО

Зеленский: число систем ПВО, которые нам еще не передали, значительно

Фото: Heiko Becker / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад все еще не передал Киеву «значительное число» систем ПВО, поставки которых были согласованы, сообщает ТАСС.

«Я не буду озвучивать, сколько систем ПВО мы уже получили. (...) Но число систем, которые нам еще не передали, значительное», — рассказал украинский лидер в ходе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

Помимо этого, Зеленский рассказал о промедлении в поставках уже согласованных пакетов военной помощи Украине.

Ранее президент Украины призвал военных союзников Киева игнорировать красные линии, установленные российским президентом Владимиром Путиным, и разрешить Киеву использовать оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российской территории.

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      Валентин Карант
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