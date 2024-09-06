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11:34, 6 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский призвал союзников Киева игнорировать «красные линии» Путина

Зеленский призвал военных союзников Украины игнорировать «красные линии» Путина

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Президент Украины Владимир Зеленский призвал военных союзников Киева игнорировать «красные линии», установленные российским президентом Владимиром Путиным, и разрешить Киеву использовать оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщает Reuters.

«Нам нужно иметь эти дальнобойные средства не только на... территории Украины, но и на российской территории», — сказал он в ходе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

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      Александр Курбатов
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