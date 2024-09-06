Зеленский призвал союзников Киева игнорировать «красные линии» Путина

Зеленский призвал военных союзников Украины игнорировать «красные линии» Путина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал военных союзников Киева игнорировать «красные линии», установленные российским президентом Владимиром Путиным, и разрешить Киеву использовать оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщает Reuters.

«Нам нужно иметь эти дальнобойные средства не только на... территории Украины, но и на российской территории», — сказал он в ходе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии.