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11:08, 6 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский прибыл в Германию на встречу в Рамштайне

Зеленский прибыл на авиабазу Рамштайн в Германии для встречи с Шольцем и Остином

Фото: Alina Smutko / Reuters

Зеленский прибыл в Германию для участия во встрече, которая пройдет на американской авиабазе Рамштайн. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я прибыл на авиабазу "Рамштайн" для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины», — написал он.

Украинский лидер сообщил, что встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом, а также отдельно проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. После этого он планирует отправиться в Италию, где посетит международный экономический форум «Амброзетти» и встретится с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Ранее стало известно, что на встрече контактной группы, проходящей в формате «Рамштайн», союзники Киева планируют обсудить поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) для Украины. Как сообщил Ллойд Остин, участники встречи хотят решить неотложные военные потребности Вооруженных сил Украины.

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      Александр Курбатов
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