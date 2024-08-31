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02:35, 31 августа 2024Мир

В Рамштайне обсудят поставки Украине средств ПВО

В Пентагоне заявили, что союзники Украины в Рамштайне обсудят поставки ВСУ ПВО

Фото: Hieko Becker / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым заявил, что союзники планируют обсудить поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) для Украины на предстоящей встрече контактной группы, проходящей в формате Рамштайн. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что партнеры Киева планируют решить неотложные военные потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая системы ПВО, которые необходимы для защиты от атак российских ракет и дронов.

Кроме того, министр обороны страны также отметил, что Соединенные Штаты остаются преданными поддержке украинского государства.

«Не стоит сомневаться, что Соединенные Штаты не откажутся от помощи свободной и суверенной Украине», — подчеркнул он.

Отмечается, что будущая встреча контактной группы по военно-технической помощи Украине запланирована на 6 сентября на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена задумалась о пересмотре содержания пакетов военной помощи Украине на фоне событий в Курской области. Согласно данным неназванного чиновника, Белый дом проводит закрытые обсуждения по вопросу о том, стоит ли включить в пакеты помощи больше бронетехники или нарастить поставки боеприпасов.

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      Юлия Мискевич
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