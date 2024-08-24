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08:44, 24 августа 2024Мир

В США задумались об изменении содержание помощи Украине из-за атаки на Курскую область

WP: США могут скорректировать помощь Украине из-за атаки на Курскую область

Фото: 95th Air Assault Brigade / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена задумалась о пересмотре содержания пакетов военной помощи Украине на фоне событий в Курской области. Об этом сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, Белый дом проводит закрытые обсуждения по вопросу о том, стоит ли включить в пакеты помощи больше бронетехники или нарастить поставки боеприпасов. Издание отмечает, что усиление поддержки Украины со стороны США может привести к прямой эскалации в отношениях между США, НАТО и Россией.

Еще один источник WP указал, что Киев не делится своей стратегией с Вашингтоном. Кроме того, в администрации заявили, что у нее нет четкого представления о целях Украины.

Ранее Пентагон опубликовал детали нового транша военной помощи Киеву стоимостью 125 миллионов долларов. Помимо прочего Украина получит боеприпасы для борьбы с беспилотниками, ракеты для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и противотанковые комплексы Javelin и АТ-4.

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      Марина Совина
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