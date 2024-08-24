Пентагон опубликовал детали нового транша военной помощи Киеву

Минобороны США опубликовало детали нового транша военной помощи Украине

Министерство обороны США сообщило о новой партии вооружений и военного оборудования Украине стоимостью 125 миллионов долларов. Детали нового транша военной помощи Киеву опубликованы на сайте Пентагона.

В ведомстве уточнили, что Украина получит оборудование и боеприпасы для борьбы с беспилотниками, ракеты для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров. Помимо прочего, США направят ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и АТ-4 и медицинское оборудование.

Объявление о новом пакете помощи сделано «в то время как Украина готовится отмечать свой день независимости 24 августа», отмечается в сообщении.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили новый пакет американской военной помощи Киеву.