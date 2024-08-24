Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:19, 24 августа 2024Мир

Пентагон опубликовал детали нового транша военной помощи Киеву

Минобороны США опубликовало детали нового транша военной помощи Украине

Фото: Lance Cpl. Jaylen Davis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министерство обороны США сообщило о новой партии вооружений и военного оборудования Украине стоимостью 125 миллионов долларов. Детали нового транша военной помощи Киеву опубликованы на сайте Пентагона.

В ведомстве уточнили, что Украина получит оборудование и боеприпасы для борьбы с беспилотниками, ракеты для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров. Помимо прочего, США направят ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и АТ-4 и медицинское оборудование.

Объявление о новом пакете помощи сделано «в то время как Украина готовится отмечать свой день независимости 24 августа», отмечается в сообщении.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили новый пакет американской военной помощи Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский снайпер навел российский «Искандер» на свое подразделение. Он продал данные о дислокации за криптовалюту

      У внука Пугачевой нашли пять штрафов за нарушение ПДД

      Пентагон опубликовал детали нового транша военной помощи Киеву

      В Минсельхозе России заявили о кадровых проблемах

      В России заявили о полной зависимости Украины от США

      В Германии заявили об отказывающихся стрелять новобранцах ВСУ

      Россия расширит сотрудничество с Афганистаном

      Подпольщик рассказал об ударе авиабомбой по собиравшимся в Курскую область военным ВСУ

      При атаке беспилотника ВСУ на белгородский поселок пострадал мужчина

      Запад поставлял Финляндии оружие в 1940 году для ударов по СССР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше