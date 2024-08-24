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00:24, 24 августа 2024Мир

Министры обороны США и Украины обсудили пакет помощи Киеву

Глава Пентагона и министр обороны Украины обсудили пакет военной помощи Киеву

Фото: Chad Mcneeley / Dod / Global Look Press

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров обсудили новый пакет американской военной помощи Киеву. Об этом в письменном заявлении сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер, передает ТАСС.

По его словам, министры в ходе разговора затронули тему текущих операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и потребности армии в оружии.

«Министр Остин также предоставил обновленную информацию о помощи США в сфере безопасности, в том числе о пакете на сумму 125 миллионов долларов, о котором сегодня объявил президент [США Джо] Байден», — сообщил Райдер.

Ранее Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи. По его словам, Киеву будут переданы ракеты ПВО, противодроновое оборудование и противотанковые ракеты, а также боеприпасы для защиты солдат на передовой.

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      Артём Верейкин
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